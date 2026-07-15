Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|Lukrative Henkel vz-Anlage?
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15.07.2026 10:03:41
DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Henkel vz von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Henkel vz-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Henkel vz-Aktie an diesem Tag 68,50 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,460 Henkel vz-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 106,77 EUR, da sich der Wert eines Henkel vz-Anteils am 14.07.2026 auf 73,14 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 6,77 Prozent gleich.
Insgesamt war Henkel vz zuletzt 28,47 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Henkel AG & Co. KGaA
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