Henkel vz. Aktie

Henkel vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

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Frühe Investition 08.07.2026 10:03:40

DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Henkel vz von vor 10 Jahren eingebracht

DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Henkel vz von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Henkel vz-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Henkel vz-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Henkel vz-Papier an diesem Tag bei 109,15 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Henkel vz-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 91,617 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 07.07.2026 auf 75,66 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 931,75 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -30,68 Prozent.

Zuletzt verbuchte Henkel vz einen Börsenwert von 29,30 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Henkel AG & Co. KGaA

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