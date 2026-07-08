DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Henkel vz von vor 10 Jahren eingebracht

Henkel vz-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Henkel vz-Papier an diesem Tag bei 109,15 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Henkel vz-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 91,617 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 07.07.2026 auf 75,66 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 931,75 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -30,68 Prozent.

Zuletzt verbuchte Henkel vz einen Börsenwert von 29,30 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at