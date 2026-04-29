DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Henkel vz von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Henkel vz-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Henkel vz-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Henkel vz-Papier bei 73,28 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Henkel vz-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 13,646 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 62,74 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 856,17 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 14,38 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Henkel vz belief sich zuletzt auf 24,52 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at