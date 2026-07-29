DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Henkel vz von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Henkel vz-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Henkel vz-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Henkel vz-Papier an diesem Tag 86,24 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Henkel vz-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 115,955 Henkel vz-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 28.07.2026 auf 76,84 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 910,02 EUR wert. Die Abnahme von 10 000 EUR zu 8 910,02 EUR entspricht einer negativen Performance von 10,90 Prozent.

Henkel vz wurde jüngst mit einem Börsenwert von 29,69 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at