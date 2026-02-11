Henkel vz. Aktie

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

Lukratives Henkel vz-Investment? 11.02.2026 10:04:06

DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Henkel vz von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Henkel vz-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 11.02.2021 wurden Henkel vz-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Henkel vz-Anteile bei 86,90 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Henkel vz-Papier investiert hätte, hätte er nun 115,075 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 279,63 EUR, da sich der Wert einer Henkel vz-Aktie am 10.02.2026 auf 80,64 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 7,20 Prozent.

Henkel vz erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 31,72 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Henkel AG

