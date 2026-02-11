Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|Lukratives Henkel vz-Investment?
|
11.02.2026 10:04:06
DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Henkel vz von vor 5 Jahren eingebracht
Am 11.02.2021 wurden Henkel vz-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Henkel vz-Anteile bei 86,90 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Henkel vz-Papier investiert hätte, hätte er nun 115,075 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 279,63 EUR, da sich der Wert einer Henkel vz-Aktie am 10.02.2026 auf 80,64 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 7,20 Prozent.
Henkel vz erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 31,72 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Henkel AG
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
|
11.02.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX fällt letztendlich zurück (finanzen.at)
|
11.02.26
|XETRA-Handel DAX präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
11.02.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
11.02.26
|Schwacher Handel: DAX schwächelt am Mittag (finanzen.at)
|
11.02.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
11.02.26
|DAX-Handel aktuell: DAX zum Start im Minus (finanzen.at)
|
09.02.26
|ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Henkel auf 80 Euro - 'Equal Weight' (dpa-AFX)
|
09.02.26
|Equal Weight für Henkel vz-Aktie nach Barclays Capital-Analyse (finanzen.at)