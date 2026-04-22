Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|Lukrative Henkel vz-Investition?
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22.04.2026 10:03:49
DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Henkel vz-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 22.04.2025 wurde die Henkel vz-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Henkel vz-Papier bei 67,66 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 EUR in die Henkel vz-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,478 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 96,22 EUR, da sich der Wert einer Henkel vz-Aktie am 21.04.2026 auf 65,10 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 3,78 Prozent.
Henkel vz war somit zuletzt am Markt 25,71 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Henkel AG
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