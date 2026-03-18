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Henkel vz. Aktie

Henkel vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

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Henkel vz-Anlage unter der Lupe 18.03.2026 10:04:50

DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Henkel vz von vor 10 Jahren bedeutet

DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Henkel vz von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Henkel vz-Einstiegs gewesen.

Vor 10 Jahren wurden Henkel vz-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 95,95 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Henkel vz-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 10,422 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.03.2026 724,75 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 69,54 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 27,52 Prozent verkleinert.

Insgesamt war Henkel vz zuletzt 27,04 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Henkel AG

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