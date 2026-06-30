HOCHTIEF Aktie

HOCHTIEF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006

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HOCHTIEF-Performance im Blick 30.06.2026 10:03:52

DAX 40-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HOCHTIEF-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

DAX 40-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HOCHTIEF-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in HOCHTIEF eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit HOCHTIEF-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 115,70 EUR wert. Bei einem HOCHTIEF-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,643 HOCHTIEF-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 29.06.2026 4 292,13 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 496,60 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 329,21 Prozent.

HOCHTIEF wurde am Markt mit 37,46 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

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