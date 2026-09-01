HOCHTIEF Aktie
WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006
|Rentable HOCHTIEF-Anlage?
|
01.09.2026 10:03:56
DAX 40-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HOCHTIEF-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades HOCHTIEF-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des HOCHTIEF-Papiers betrug an diesem Tag 218,60 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4,575 HOCHTIEF-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 914,00 EUR, da sich der Wert einer HOCHTIEF-Aktie am 31.08.2026 auf 418,40 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 91,40 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von HOCHTIEF betrug jüngst 32,08 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu HOCHTIEF AG
|
10:03
|DAX 40-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HOCHTIEF-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
31.08.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
|
31.08.26
|Börse Frankfurt in Rot: DAX fällt zum Start des Montagshandels (finanzen.at)
|
27.08.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
27.08.26
|DAX-Handel aktuell: Zum Handelsstart Pluszeichen im DAX (finanzen.at)
|
25.08.26
|DAX 40-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HOCHTIEF-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
24.08.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verliert am Nachmittag (finanzen.at)
|
24.08.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX sackt nachmittags ab (finanzen.at)
Analysen zu HOCHTIEF AG
|12.08.26
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|29.07.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.26
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|29.07.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.03.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.11.24
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.24
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.26
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|29.07.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|HOCHTIEF AG
|418,80
|0,58%