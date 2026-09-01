DAX 40-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HOCHTIEF-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen HOCHTIEF-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades HOCHTIEF-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des HOCHTIEF-Papiers betrug an diesem Tag 218,60 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4,575 HOCHTIEF-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 914,00 EUR, da sich der Wert einer HOCHTIEF-Aktie am 31.08.2026 auf 418,40 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 91,40 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von HOCHTIEF betrug jüngst 32,08 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at