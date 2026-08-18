HOCHTIEF Aktie
WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006
|Profitabler HOCHTIEF-Einstieg?
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18.08.2026 10:03:34
DAX 40-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem HOCHTIEF-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 71,56 EUR. Bei einem HOCHTIEF-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 139,743 HOCHTIEF-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 61 235,33 EUR, da sich der Wert eines HOCHTIEF-Papiers am 17.08.2026 auf 438,20 EUR belief. Damit wäre die Investition 512,35 Prozent mehr wert.
Jüngst verzeichnete HOCHTIEF eine Marktkapitalisierung von 33,33 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: nitpicker / Shutterstock.com
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