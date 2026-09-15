HOCHTIEF Aktie

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WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006

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Langfristige Anlage 15.09.2026 10:03:29

DAX 40-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor 5 Jahren eingefahren

DAX 40-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor 5 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die HOCHTIEF-Aktie gebracht.

Am 15.09.2021 wurde das HOCHTIEF-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 69,50 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in HOCHTIEF-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,439 HOCHTIEF-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der HOCHTIEF-Aktie auf 377,20 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 542,73 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +442,73 Prozent.

Der Börsenwert von HOCHTIEF belief sich zuletzt auf 31,32 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: HOCHTIEF

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