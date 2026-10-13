HOCHTIEF Aktie
WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006
|Rentabler HOCHTIEF-Einstieg?
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13.10.2026 10:03:47
DAX 40-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HOCHTIEF von vor 5 Jahren abgeworfen
HOCHTIEF-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 70,16 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die HOCHTIEF-Aktie investiert, befänden sich nun 14,253 HOCHTIEF-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 621,44 EUR, da sich der Wert einer HOCHTIEF-Aktie am 12.10.2026 auf 394,40 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 462,14 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von HOCHTIEF belief sich zuletzt auf 29,33 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: HOCHTIEF
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