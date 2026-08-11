DAX 40-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel hätte eine Investition in HOCHTIEF von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in HOCHTIEF eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem HOCHTIEF-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete die HOCHTIEF-Aktie bei 91,20 EUR. Bei einem HOCHTIEF-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,965 HOCHTIEF-Aktien. Die gehaltenen HOCHTIEF-Papiere wären am 10.08.2026 4 912,28 EUR wert, da der Schlussstand 448,00 EUR betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 391,23 Prozent.

HOCHTIEF markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 34,04 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at