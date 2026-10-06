HOCHTIEF Aktie
WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006
|HOCHTIEF-Investment im Blick
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06.10.2026 10:03:24
DAX 40-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HOCHTIEF-Investment von vor 3 Jahren verdient
Am 06.10.2023 wurde die HOCHTIEF-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die HOCHTIEF-Anteile bei 94,15 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,062 HOCHTIEF-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der HOCHTIEF-Aktie auf 402,20 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 427,19 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 327,19 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete HOCHTIEF eine Marktkapitalisierung von 30,66 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
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