DAX 40-Papier Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Infineon-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Die Infineon-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 34,10 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Infineon-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 293,298 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 561,81 EUR, da sich der Wert eines Infineon-Papiers am 06.03.2026 auf 39,42 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15,62 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Infineon belief sich zuletzt auf 51,33 Mrd. Euro. Am 13.03.2000 wurden Infineon-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs der Infineon-Aktie belief sich damals auf 70,20 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
