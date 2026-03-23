Infineon Aktie

Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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Infineon-Performance 23.03.2026 10:04:34

DAX 40-Papier Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Infineon-Investment von vor einem Jahr eingefahren

DAX 40-Papier Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Infineon-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Infineon-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Infineon-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 33,25 EUR wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Infineon-Aktie investierten, hätten nun 30,075 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 132,18 EUR, da sich der Wert eines Infineon-Papiers am 20.03.2026 auf 37,65 EUR belief. Damit wäre die Investition 13,22 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Infineon belief sich jüngst auf 49,02 Mrd. Euro. Die Infineon-Aktie wurde am 13.03.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Zum Börsendebüt des Infineon-Papiers wurde der Erstkurs mit 70,20 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Infineon

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