DAX 40-Papier Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Infineon-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Infineon-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Infineon-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 26,62 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Infineon-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 375,657 Infineon-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 18 369,65 EUR, da sich der Wert einer Infineon-Aktie am 17.04.2026 auf 48,90 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 83,70 Prozent.

Infineon wurde am Markt mit 63,67 Mrd. Euro bewertet. Die Infineon-Aktie wurde am 13.03.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Infineon-Papier bei 70,20 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at