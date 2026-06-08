DAX 40-Papier Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Infineon von vor 10 Jahren eingebracht

Das Infineon-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Infineon-Aktie an diesem Tag bei 13,50 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 7,407 Infineon-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Infineon-Papiers auf 77,30 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 572,59 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 472,59 Prozent gesteigert.

Infineon erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 100,66 Mrd. Euro. Am 13.03.2000 wagte die Infineon-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Den ersten Handelstag begann der Infineon-Anteilsschein bei 70,20 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at