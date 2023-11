DAX 40-Papier Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Infineon von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Infineon eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Infineon-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 26,36 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Infineon-Papier investiert hätte, hätte er nun 37,943 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Infineon-Papiere wären am 10.11.2023 1 111,93 EUR wert, da der Schlussstand 29,31 EUR betrug. Damit wäre die Investition um 11,19 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Infineon belief sich zuletzt auf 38,18 Mrd. Euro. Am 13.03.2000 wurden Infineon-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der Infineon-Aktie bei 70,20 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at