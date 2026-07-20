Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Rentables Infineon-Investment?
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20.07.2026 10:04:24
DAX 40-Papier Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Infineon von vor 3 Jahren eingebracht
Am 20.07.2023 wurden Infineon-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 36,74 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die Infineon-Aktie investierten, hätten nun 2,722 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.07.2026 gerechnet (63,66 EUR), wäre die Investition nun 173,27 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 73,27 Prozent.
Infineon wurde am Markt mit 82,89 Mrd. Euro bewertet. Am 13.03.2000 wurden Infineon-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Infineon-Papiers lag damals bei 70,20 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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