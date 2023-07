DAX 40-Papier Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Infineon abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Infineon-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Infineon-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 23,22 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Infineon-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 430,663 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 612,83 EUR, da sich der Wert eines Infineon-Papiers am 14.07.2023 auf 38,58 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 66,13 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Infineon bezifferte sich zuletzt auf 50,25 Mrd. Euro. Die Infineon-Aktie wurde am 13.03.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann der Infineon-Anteilsschein bei 70,20 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

