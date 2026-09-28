Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Lohnender Infineon-Einstieg?
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28.09.2026 10:03:45
DAX 40-Papier Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Infineon-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde die Infineon-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Infineon-Papier an diesem Tag 15,43 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 64,830 Infineon-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 676,50 EUR, da sich der Wert eines Infineon-Papiers am 25.09.2026 auf 56,71 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 267,65 Prozent gesteigert.
Der Infineon-Wert an der Börse wurde auf 73,84 Mrd. Euro beziffert. Der Infineon-Börsengang fand am 13.03.2000 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Infineon-Papiers auf 70,20 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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