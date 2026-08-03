DAX 40-Papier Infineon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Infineon-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Infineon-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 13,91 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 719,166 Infineon-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 44 350,95 EUR, da sich der Wert eines Infineon-Papiers am 31.07.2026 auf 61,67 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 343,51 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Infineon belief sich jüngst auf 80,30 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Infineon-Papiers fand am 13.03.2000 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Infineon-Papiers auf 70,20 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at