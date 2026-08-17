Infineon Aktie

Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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Infineon-Investition im Blick 17.08.2026 10:04:12

DAX 40-Papier Infineon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Infineon-Investment von vor 3 Jahren verdient

DAX 40-Papier Infineon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Infineon-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Infineon-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Infineon-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 32,17 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 31,090 Infineon-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 61,73 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 919,17 EUR wert. Damit wäre die Investition 91,92 Prozent mehr wert.

Infineon war somit zuletzt am Markt 80,38 Mrd. Euro wert. Die Infineon-Aktie ging am 13.03.2000 an die Börse XETRA. Ihren ersten Handelstag begann die Infineon-Aktie bei 70,20 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

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