Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Infineon-Investition im Blick
|
17.08.2026 10:04:12
DAX 40-Papier Infineon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Infineon-Investment von vor 3 Jahren verdient
Infineon-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 32,17 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 31,090 Infineon-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 61,73 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 919,17 EUR wert. Damit wäre die Investition 91,92 Prozent mehr wert.
Infineon war somit zuletzt am Markt 80,38 Mrd. Euro wert. Die Infineon-Aktie ging am 13.03.2000 an die Börse XETRA. Ihren ersten Handelstag begann die Infineon-Aktie bei 70,20 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images
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