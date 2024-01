DAX 40-Papier Infineon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Infineon-Investment von vor 5 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Infineon-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der Infineon-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Infineon-Aktie an diesem Tag bei 18,22 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die Infineon-Aktie investiert hat, hat nun 5,488 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 34,27 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 188,06 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 88,06 Prozent.

Infineon war somit zuletzt am Markt 44,67 Mrd. Euro wert. Die Infineon-Aktie ging am 13.03.2000 an die Börse XETRA. Der Erstkurs des Infineon-Papiers lag beim Börsengang bei 70,20 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at