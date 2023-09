DAX 40-Papier Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) eingefahren

Vor 3 Jahren wurde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier bei 38,18 EUR. Bei einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,619 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 175,07 EUR, da sich der Wert eines Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiers am 19.09.2023 auf 66,84 EUR belief. Mit einer Performance von +75,07 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Wert an der Börse wurde auf 70,46 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at