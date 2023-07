DAX 40-Papier Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investment abgeworfen

Vor 3 Jahren wurden Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 33,54 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 29,819 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 123,67 EUR, da sich der Wert einer Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie am 25.07.2023 auf 71,22 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 112,37 Prozent gesteigert.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 76,36 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at