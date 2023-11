DAX 40-Papier Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 10 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteile bei 50,41 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,984 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 109,96 EUR, da sich der Wert eines Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiers am 31.10.2023 auf 55,43 EUR belief. Mit einer Performance von +9,96 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wurde am Markt mit 58,56 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at