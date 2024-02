DAX 40-Papier Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 56,24 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 17,782 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 06.02.2024 auf 63,96 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 137,37 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 13,74 Prozent.

Zuletzt verbuchte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Börsenwert von 66,56 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at