Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Rentabler Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Einstieg?
|
14.01.2026 10:03:57
DAX 40-Papier Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 14.01.2021 wurde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier an diesem Tag 48,53 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 20,606 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf 59,86 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 233,49 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 23,35 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zuletzt 57,56 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
