DAX 40-Papier Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 5 Jahren abgeworfen

Mercedes-Benz Group Aktie

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

Rentabler Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Einstieg? 14.01.2026 10:03:57

Das wäre der Verdienst eines frühen Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Einstiegs gewesen.

Am 14.01.2021 wurde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier an diesem Tag 48,53 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 20,606 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf 59,86 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 233,49 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 23,35 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zuletzt 57,56 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: ben bryant / Shutterstock.com

14.01.26 Mercedes-Benz Group Buy Deutsche Bank AG
14.01.26 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
13.01.26 Mercedes-Benz Group Neutral UBS AG
12.01.26 Mercedes-Benz Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.01.26 Mercedes-Benz Group Hold Jefferies & Company Inc.
