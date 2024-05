DAX 40-Papier Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 55,40 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 100 EUR in die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie investierten, hätten nun 1,805 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteile wären am 14.05.2024 125,14 EUR wert, da der Schlussstand 69,33 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 25,14 Prozent.

Am Markt war Mercedes-Benz Group (ex Daimler) jüngst 71,16 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at