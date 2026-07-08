Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anlage unter der Lupe
|
08.07.2026 10:03:40
DAX 40-Papier Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 10 Jahren abgeworfen
Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 45,46 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 219,991 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 112,97 EUR, da sich der Wert eines Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteils am 07.07.2026 auf 45,97 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1,13 Prozent zugenommen.
Am Markt war Mercedes-Benz Group (ex Daimler) jüngst 43,47 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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