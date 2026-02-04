DAX 40-Papier Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 3 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteile 72,00 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,889 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 58,53 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 812,92 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 18,71 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) bezifferte sich zuletzt auf 56,25 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at