Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Frühe Investition
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15.07.2026 10:03:41
DAX 40-Papier Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor einem Jahr gekostet
Das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 52,59 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,902 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 85,78 EUR, da sich der Wert eines Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteils am 14.07.2026 auf 45,11 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 14,22 Prozent.
Der Marktwert von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) betrug jüngst 42,40 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
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