Mercedes-Benz Group Aktie

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WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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Hochrechnung 07.10.2026 10:03:42

DAX 40-Papier Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor einem Jahr gekostet

DAX 40-Papier Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 55,17 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie investiert, befänden sich nun 1,813 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 73,77 EUR, da sich der Wert eines Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiers am 06.10.2026 auf 40,70 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 26,23 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) belief sich zuletzt auf 38,48 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ben bryant / Shutterstock.com

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23.09.26 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
22.09.26 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
21.09.26 Mercedes-Benz Group Neutral UBS AG
16.09.26 Mercedes-Benz Group Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 39,80 -1,53% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

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