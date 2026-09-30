Mercedes-Benz Group Aktie

Mercedes-Benz Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investition 30.09.2026 10:03:37

DAX 40-Papier Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investment von vor 10 Jahren verloren

DAX 40-Papier Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investment von vor 10 Jahren verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Einstiegs gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 52,64 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 189,962 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 724,79 EUR, da sich der Wert eines Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteils am 29.09.2026 auf 40,67 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 22,75 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) bezifferte sich zuletzt auf 39,66 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Vladi333 / Shutterstock.com

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