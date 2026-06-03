Mercedes-Benz Group Aktie

Mercedes-Benz Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investition 03.06.2026 10:03:41

DAX 40-Papier Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investment von vor 5 Jahren verloren

DAX 40-Papier Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investment von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 67,11 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,490 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 76,99 EUR, da sich der Wert eines Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiers am 02.06.2026 auf 51,67 EUR belief. Damit wäre die Investition 23,01 Prozent weniger wert.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 49,25 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: wegosi / Shutterstock.com

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