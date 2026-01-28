DAX 40-Papier Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor einem Jahr verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Investoren gebracht.

Am 28.01.2025 wurde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 58,44 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,711 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 27.01.2026 auf 56,93 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 97,42 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 2,58 Prozent abgenommen.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) war somit zuletzt am Markt 55,77 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at