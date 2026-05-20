DAX 40-Papier Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 53,25 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie investierten, hätten nun 18,779 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 49,54 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 930,33 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 6,97 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) bezifferte sich zuletzt auf 47,84 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at