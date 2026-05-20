Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Profitable Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anlage?
|
20.05.2026 10:04:25
DAX 40-Papier Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 53,25 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie investierten, hätten nun 18,779 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 49,54 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 930,33 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 6,97 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) bezifferte sich zuletzt auf 47,84 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Vladi333 / Shutterstock.com
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
20.05.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
20.05.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: mittags Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.at)
|
20.05.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zeigt sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
20.05.26
|DAX 40-Papier Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
19.05.26
|EQS-PVR: Mercedes-Benz Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
19.05.26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
19.05.26