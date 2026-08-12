Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Profitable Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investition?
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12.08.2026 10:04:01
DAX 40-Papier Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor einem Jahr verloren
Am 12.08.2025 wurde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 52,24 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie investierten, hätten nun 19,142 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 895,48 EUR, da sich der Wert einer Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie am 11.08.2026 auf 46,78 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 10,45 Prozent verringert.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 45,08 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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