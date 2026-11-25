Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Lohnende Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anlage?
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25.11.2026 10:03:42
DAX 40-Papier Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiers betrug an diesem Tag 54,33 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier investiert hätte, hätte er nun 18,406 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 687,66 EUR, da sich der Wert eines Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiers am 24.11.2026 auf 37,36 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 31,23 Prozent gleich.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 36,02 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
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|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|10.11.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|25.11.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|10.11.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|25.11.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|20.11.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|10.11.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|38,26
|2,00%
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