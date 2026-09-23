Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Lukratives Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investment?
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23.09.2026 10:03:49
DAX 40-Papier Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier bei 61,30 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 16,314 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 22.09.2026 709,17 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 43,47 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 709,17 EUR, was einer negativen Performance von 29,08 Prozent entspricht.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 41,80 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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