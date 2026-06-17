Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Profitable Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anlage?
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17.06.2026 10:04:19
DAX 40-Papier Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 49,53 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 201,918 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 869,76 EUR, da sich der Wert eines Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiers am 16.06.2026 auf 48,88 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1,30 Prozent verringert.
Alle Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 47,27 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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