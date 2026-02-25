Mercedes-Benz Group Aktie

Mercedes-Benz Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

Performance im Blick 25.02.2026 10:04:07

DAX 40-Papier Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor einem Jahr angefallen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien verlieren können.

Am 25.02.2025 wurden Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 60,70 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 16,474 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 970,84 EUR, da sich der Wert einer Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie am 24.02.2026 auf 58,93 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 2,92 Prozent.

Insgesamt war Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zuletzt 56,14 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Frank Gaertner / Shutterstock.com

