Mercedes-Benz Group Aktie

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WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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Lohnende Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anlage? 04.11.2026 10:03:34

DAX 40-Papier Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor einem Jahr angefallen

DAX 40-Papier Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor einem Jahr angefallen

Bei einem frühen Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie betrug an diesem Tag 56,24 EUR. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie investiert hat, hat nun 17,781 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 719,77 EUR, da sich der Wert eines Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteils am 03.11.2026 auf 40,48 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 28,02 Prozent.

Insgesamt war Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zuletzt 39,40 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Radu Bercan / Shutterstock.com

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02.11.26 Mercedes-Benz Group Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 Mercedes-Benz Group Kaufen DZ BANK
29.10.26 Mercedes-Benz Group Neutral UBS AG
29.10.26 Mercedes-Benz Group Buy Deutsche Bank AG
28.10.26 Mercedes-Benz Group Buy Jefferies & Company Inc.
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 42,70 1,09% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

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