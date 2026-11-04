Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Lohnende Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anlage?
|
04.11.2026 10:03:34
DAX 40-Papier Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor einem Jahr angefallen
Vor 1 Jahr wurde das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie betrug an diesem Tag 56,24 EUR. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie investiert hat, hat nun 17,781 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 719,77 EUR, da sich der Wert eines Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteils am 03.11.2026 auf 40,48 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 28,02 Prozent.
Insgesamt war Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zuletzt 39,40 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Radu Bercan / Shutterstock.com
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
15:58
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 mit Kursplus (finanzen.at)
|
12:27
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag in Grün (finanzen.at)
|
09:28
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX startet in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:28
|DAX-Handel aktuell: DAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
04.11.26
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
04.11.26
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 im Aufwind (finanzen.at)
|
04.11.26
|Pluszeichen in Europa: So steht der Euro STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|02.11.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|42,70
|1,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise sinken weiter: ATX und DAX büßen Gewinne ein -- Wall Street im Minus -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt sowie beim DAX waren zunächst teils kräftige Gewinne zu sehen, bevor beide Börsenbarometer an die Nulllinie zurückfallen. An der Wall Street geht es nach unten. Die Börsen in Asien zeigten sich uneinheitlich.