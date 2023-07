DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Merck eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Merck-Aktien gewesen.

Vor 10 Jahren wurden Merck-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Merck-Anteile bei 61,70 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 16,207 Merck-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 516,21 EUR, da sich der Wert eines Merck-Papiers am 21.07.2023 auf 155,25 EUR belief. Damit wäre die Investition 151,62 Prozent mehr wert.

Alle Merck-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 67,50 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at