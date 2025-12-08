Merck Aktie
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
|Merck-Anlage im Blick
|
08.12.2025 10:04:39
DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor 10 Jahren eingebracht
Am 08.12.2015 wurden Merck-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 90,82 EUR. Bei einem Merck-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,101 Merck-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 132,85 EUR, da sich der Wert eines Merck-Anteils am 05.12.2025 auf 120,65 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +32,85 Prozent.
Merck erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 52,46 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Bildquelle: Merck KGaA
Analysen zu Merck KGaA
Aktien in diesem Artikel
|Merck KGaA
|120,15
|-0,33%
