DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Merck eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 08.12.2015 wurden Merck-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 90,82 EUR. Bei einem Merck-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,101 Merck-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 132,85 EUR, da sich der Wert eines Merck-Anteils am 05.12.2025 auf 120,65 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +32,85 Prozent.

Merck erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 52,46 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at