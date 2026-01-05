Merck Aktie
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
|Rentables Merck-Investment?
|
05.01.2026 10:03:53
DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Merck-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Merck-Papier an diesem Tag 87,62 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,141 Merck-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.01.2026 138,44 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 121,30 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 38,44 Prozent gesteigert.
Merck wurde jüngst mit einem Börsenwert von 52,74 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Merck KGaA
Aktien in diesem Artikel
|Merck KGaA
|122,70
|0,90%
