Merck Aktie
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
|Langfristige Performance
|
02.02.2026 10:04:30
DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor 10 Jahren eingebracht
Am 02.02.2016 wurde das Merck-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Merck-Aktie an diesem Tag 80,12 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 12,481 Merck-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 30.01.2026 auf 125,55 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 567,02 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 56,70 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Merck belief sich zuletzt auf 54,59 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Merck KGaA
Nachrichten zu Merck KGaA
Analysen zu Merck KGaA
|19.01.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.01.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|18.12.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.01.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|18.12.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.12.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|17.11.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|17.10.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|12.09.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|25.08.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Merck KGaA
|125,65
|0,40%