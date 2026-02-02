Merck Aktie

WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905

<
Langfristige Performance 02.02.2026 10:04:30

DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Merck-Aktie gebracht.

Am 02.02.2016 wurde das Merck-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Merck-Aktie an diesem Tag 80,12 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 12,481 Merck-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 30.01.2026 auf 125,55 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 567,02 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 56,70 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Merck belief sich zuletzt auf 54,59 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Merck KGaA

Aktien in diesem Artikel

Merck KGaA 125,65 0,40% Merck KGaA

