DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Merck-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Merck-Aktie statt. Der Schlusskurs des Merck-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 115,50 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 100 EUR in die Merck-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,866 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 113,29 EUR, da sich der Wert eines Merck-Papiers am 29.05.2026 auf 130,85 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 113,29 EUR, was einer positiven Performance von 13,29 Prozent entspricht.

Am Markt war Merck jüngst 56,89 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at